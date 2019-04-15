Источник: Шестёркин и Кравцов договорились о контрактах с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Вратарь петербургского СКА Игорь Шестёркин и нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов договорились о контрактах с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует The Athletic. Сообщается, что оба российских хоккеиста заключили стандартные контракты новичка на трёхлетний срок.



В нынешнем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «—3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.



23-летний Шестёркин провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

СКА снова остался без финала. Там создадут новую «машину»? В межсезонье «армейцам» предстоит проделать серьёзную работу.