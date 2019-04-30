Мухамадуллин — о ЮЧМ: довольны результатом, но золото было совсем близко

Защитник юниорской сборной России Шакир Мухамадуллин прокомментировал выступление команды на чемпионате мира. Российские хоккеисты получили серебряные медали.



«От прошедшего турнира остались только положительные эмоции. Взяли серебряные медали и вроде бы довольны результатом, но мы вполне могли завоевать золото, оно было совсем близко. Рад, что попал на такой турнир.



За этот месяц мы стали одной дружной семьёй, ребята поддерживали друг друга, как могли. Не было никакой разницы, молодой ты или уже опытный игрок.



Я немного приболел, поэтому не сразу попал в заявку на турнир. Так получилось, что немного отравился в Швеции. Но доктор мне помог, а потом уже всё хорошо было», — цитирует игрока официальный сайт «Салавата Юлаева».

В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.