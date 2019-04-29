В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала

Его не было. По крайней мере, на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.

За перипетиями сумасшедшего плей-офф Кубка Стэнли, томным ожиданием крутейшего по уровню участников ЧМ-2019 и разгоревшимся скандалом в КХЛ многие могли упустить из виду или оценить недостаточным образом важнейшее событие – юниорская сборная России впервые за 10 лет вышла в финал чемпионата мира! Наши ребята не показывали ничего сверхъестественного до полуфинала, а там взяли и обыграли сборную США, ведомую главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ, который некоторых соперников американцев на турнире разрывал в одиночку.

Первый финал России за 10 лет! США не спас игрок, повторивший рекорд Овечкина Наши ребята обыграли главных фаворитов ЮЧМ и впервые с 2009 года будут бороться за золото.

Но у россиян, даже юных, всё в порядке с характером, умением терпеть и желанием побеждать. И вот Россия в финале! Там соперник ничуть не проще. Во-первых, шведы хозяева турнира, а значит трибуны «Фьелльревен-центра», что в Эрншёльдсвике, обеспечат свои парням нужный уровень поддержки. Во-вторых, «ТреКрунур» на групповом этапе не позволили россиянам забросить ни одной шайбы в очном поединке. По-прежнему было неясно, где лежат ключи от ворот Хуго Альнефельта. Но один реванш за поражение на групповом этапе россияне уже взяли в полуфинале у США, почему бы не рассчитаться и со шведами?

Супергол Рэймонда

В первом периоде финала шведы и россияне показали довольно быстрый, но не особо острый хоккей. Шайба в средней зоне не задерживалась, но и града моментов у ворот Аскарова и Альнефельта не припомнить. Команды играли очень аккуратно. Подопечным Владимира Филатова довольно долго удавалось обходиться без удалений (бич российских юниоров на этом турнире), лишь в конце первого периода отдыхать отправился Николай Буренов, но реализовать преимущество шведам не удалось.

Впрочем, к тому моменту они уже вели в счёте. В середине периода во всех смыслах отличился Лукас Рэймонд: шведский форвард подхватил шайбу в средней зоне, продвинулся вперёд, «раздел» на обыгрыше Александра Кирпичникова и точным броском не оставил шансов Аскарову.

Очень красивый гол, по сверхосторожной игре первого периода он был даже немного не логичен.

Наконец-то Подколзин!

Второй период финала в Эрншёльдсвике прошёл гораздо веселее. В самом начале периода двухминутный штраф получил Макс Вальгрен, и россияне отыграли в этом большинстве гораздо интереснее, чем в первом отрезке, когда удалился тот же Вальгрен. Но Альнефельт по-прежнему держал свои ворота на замке. Подопечные Владимира Филатова вообще смотрелись ничуть не хуже хозяев площадки, но в завершающей стадии атак нашим парням всякий раз не доставало последнего шага.

Ощущение было то же самое, что и во время матча со шведами на групповом этапе: выигрывать у этой команды можно. Но время шло, забить россияне не могли, а шведы на шестой минуте периода упрочили своё преимущество. Симон Хольмстрём оказался первым на подборе в позиционной атаке шведов, продвинулся поближе к воротам и плотным кистевым броском прошил Аскарова. Скажем откровенно, в этом моменте не лучшим образом сыграли как защитники россиян, так и наш голкипер.

Россияне настойчиво шли в атаку, но нужно отдать должное шведам – они играли практически безошибочно. И как же здорово, что в этот момент своё слово, наконец-то, сказал капитан нашей команды Василий Подколзин. Форвард системы СКА блеснул индивидуальным мастерством, за счёт работы рук и корпуса продрался на пятак, где и переиграл непробиваемого Альнефельта. Главный арбитр встречи сначала уверенно отменил шайбу, и даже хотел выписать Подколзину две минуты за атаку вратаря, но видеоповтор быстро убедил рефери, что Василий сначала отправил шайбу в сетку, а потом уже снёс шведского голкипера.

2:1, Россия вернулась в эту игру. До конца периода шведы были ближе к третьей шайбе, чем наши ребята ко второй. Один раз Аскарова выручила штанга, Рэймонд пытался повторить свой трюк из первого периода, но россияне выстояли и ушли на перерыв при обнадёживающем результате.

25 секунд счастья

Из раздевалки сборная России выскочила с явным намерением сравнять счёт, и это удалось сделать в первой же атаке. И снова на высоте оказался Подколзин! Капитан национальной команды, проснувшийся в самый нужный момент, протащил шайбу до шведского пятака, по пути обыграв двух соперников, а там уже её «доел» в ворота Родион Амиров. 2:2, в этом матче всё началось заново, только психологическое преимущество явно было уже на стороне нашей команды.

Россияне почувствовали вкус игры, развернулись на полную мощность, а от аккуратности первого периода не осталось и следа. Какое-то время шёл хоккей без опасных моментов у ворот шведов, но в середине отрезка свой шанс использовал Максим Грошев. Форвард «Реактора», завладев шайбой в средней зоне, здорово продрался между двумя шведскими защитниками и классно переиграл Альнефельта! 3:2, Россия впервые вышла вперёд в финале!

Но радовались мы всего 25 секунд. Россияне плохо отыграли важнейшую смену после заброшенной шайбы, упустили в контратаке на пятачке Рэймонда и один из главных шведских проспектов этого возраста оформил дубль! Из осторожного хоккея образца начала встречи вырос красивый и эмоциональный финал. То, что мы и ждали от юниоров.

Шведы быстро отыгрались, но их уверенность в собственных силах всё-таки была подорвана. Пошли ошибки, и во второй половине периода хозяева площадки заработали два подряд удаления (одно из них за нарушение численного состава). Россияне могли решать всё в свою пользу в эти минуты и даже вроде бы забросили четвёртую шайбу, но после броска Подколзина снаряд не пересёк полностью линию ворот. По крайней мере, арбитры при видеопросмотре гола не увидели, не хватило каких-то пары сантиметров.С тех камер, что были доступны в трансляции, действительно невидно шайбы за линией ворот. Затем уже в равных составах Альнефельта расстреливал Дмитрий Шешин, но шведский голкипер совершил, возможно, свой главный сэйв на турнире.

3:3, основное время матча завершилось. Вопрос с определением сильнейшей юниорской сборной мира перенёсся на овертайм.

Неудержимый Рэймонд

Дополнительное время на ЮЧМ команды проводили в формате «4 на 4», и в такой расстановке шведы сразу же получили преимущество. Россияне толком не провели ни одной атаки на ворота Альнефельта, а хозяева турнира раз за разом проводили опасные позиционные атаки с хорошим контролем шайбы. Всё решилось довольно быстро. Один из наших защитников потерял клюшку в своей зоне, шведы получили ещё больше пространства и им воспользовался Лукас Рэймонд. Неудержимый форвард шведов забросил ещё одну красивейшую шайбу, оформил хет-трик и принёс сборной Швеции золото ЮЧМ.

Наша команда должна была решать всё в основное время, но всё сложилось, как сложилось. В любом случае, первое серебро за 10 лет – это уже громадный успех для российской сборной.