36-летний Трубачёв подписал новый контракт с «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» заключила новое соглашение с 36-летним нападающим Юрием Трубачёвым. Контракт с опытным хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2020 года.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Трубачёв принял участие в 56 встречах, отметившись 22 (10+12) баллами при показателе полезности "+3" и 26 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 17 минут за матч.



Ранее Трубачёв также защищал цвета «Салавата Юлаева» и «Атланта».В череповецком клубе в Суперлиге и КХЛ провёл 14 сезонов. Рекордсмен ХК «Северсталь» по числу матчей, сыгранных в составе череповецкого клуба в чемпионатах страны, количеству заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков.

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