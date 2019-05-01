Волков, Бочаров, Миронов и Игумнов продолжат играть за московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» достигло договорённости о заключении контрактов с рядом игроков — вратарём Иваном Бочаровым, защитниками Андреем Мироновым, Артёмом Волковым и форвардом Иваном Игумновым.

В минувшем сезоне 24-летний Миронов сделал пять результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "+3". В 11 матчах плей-офф Миронов отметился одной заброшенной щайбой.

23-летний Бочаров выиграл 19 из 38 матчей регулярного чемпионата, отражая в среднем за игру 93,3% бросков и пропуская 1,93 шайбы. В 5 матчах плей-офф Бочаров одержал 2 победы при коэффициенте надёжности 2,15 и проценте отражённых бросков 93,7.

22-летний Волков в 56 матчах регулярного чемпионата забросил 2 шайбы и сделал 7 голевых передач.