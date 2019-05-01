Открытие трансферного окна в КХЛ. Все главные сделки! LIVE

Указанное в трансляции время – московское

09:06. Подоспели первые новости из «Автомобилиста». В клубе расстаются сразу с одиннадцатью игроками и окончательно формируют тренерский штаб.

«Автомобилист» объявил об уходе Кольцова, Да Косты и ещё девяти игроков

Уральский клуб покидают сразу четыре опытных защитника. Заменит ли одного из них Вячеслав Войнов?

08:48. Пока клубы не спешат взрывать трансферные бомбы, вспомним, что за океан этим летом уезжает Виталий Кравцов. Новое руководство «Трактора» пыталось оставить игрока в КХЛ, но против мечты не попрёшь.

Директор «Трактора»: сделали всё, чтобы оставить Кравцова, но он выбрал НХЛ

08:23. «Авангард» покидают сразу четверо иностранцев. Теперь официально — в омском клубе не будут выступать в следующем сезоне Карри Рямё, Давид Деарне, Виктор Стольберг и Максим Тальбо.

Два канадца и швед внесли немаленький вклад в серебряные медали «ястребов» в нынешнем сезоне, а вот Рямё так и не провёл ни одной игры из-за травмы. Таким образом, из легионеров в «Авангарде» остаются Франсон, Покка и, возможно, Бек. Вратаря-легионера в клубе искать пока не намерены, а значит, скоро мы узнаем о новых фамилиях полевых игроков-иностранцев.

Сушинский: Бобков – сильный голкипер, «Авангард» не ищет вратаря-легионера

08:12. «Амур» любит чехов, а чехи любят «Амур»! Снова в хабаровском клубе легионерская бригада будет представлена исключительно хоккеистами из этой страны. «Тиграми» стали Гинек Зогорна и Ондржей Витасек.

08:06. Тем временем, по-настоящему заинтриговал агент Дацюка Дэн Мильштейн

Агент Дацюка: следите за следующим шагом Павла. Скоро будет объявление

Каким же будет этот шаг Волшебника? Завершение карьеры, уход в НХЛ, возвращение в «Автомобилист»? Скоро мы всё узнаем.

08:04. Начинаем не с трансфера, а с объявления об уходе. Павел Дацюк после трёх сезонов в Санкт-Петербурге покидает СКА!

08:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию первого дня трансферной кампании в КХЛ. Начинается всё самое интересное – сделки, обмены, подписания новых контрактов, переходы. Слухов и разговоров – вагон и маленькая тележка. Какие-то новости уже известны – Дмитрий Квартальнов возглавит «Ак Барс», Антон Ландер и Стефан Да Коста перейдут в «Локомотив», Андрей Локтионов с большой долей вероятности окажется в «Магнитке», а Йоонас Кемппайнен перебирается в СКА. О чём-то мы узнаем позднее. В любом случае, не уходите далеко от своих экранов!