Торторелла — об игре Бобровского: это лучшее, что я видел в его исполнении

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о вкладе Сергея Бобровского в победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». «Блю Джекетс» выиграли – 2:1 и с таким же счётом повели в серии.

«Это лучшее, что я вижу в его исполнении с тех пор, как здесь работаю. И это, безусловно, произошло в очень важное время», — цитирует Тортореллу официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Победную шайбу в середине второго периода в большинстве забросил нападающий «Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн. Голами в матче также отметились форвард «Коламбуса» Бун Дженнер и нападающий «Бостона» Джейк Дебраск. Одним из главных героев встречи стал Бобровский, который отразил 36 бросков из 37.