Нападающий Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА, информирует официальный «твиттер» «армейского» клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне финский форвард играл за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 31-летний Кемппайнен принял участие в 59 встречах, отметившись 33 (17+16) баллами при показателе полезности «+7» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч. В завершившемся плей-офф Кемппайнен в 17 матчах заработал 14 (10+4) очков при показателе полезности «+11».

Кемппайнен выступал за «Салават Юлаев» на протяжении двух сезонов. В Континентальной хоккейной лиге нападающий также защищал цвета новосибирской «Сибири», также у него есть опыт игры в НХЛ.