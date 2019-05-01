Павел Воробей и Константин Алексеев заключили новые контракты с «Сибирью»

«Сибирь» подписала двухлетний односторонний контракт с защитником Павлом Воробьём и трёхлетний контракт с защитником Константином Алексеевым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

21-летний Воробей пополнил состав новосибирского клуба в сентябре 2018 года. В 27 матчах регулярного чемпионата Павел отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-3» и 33 штрафных минутах.

31-летний Алексеев в минувшем сезоне принял участие в 49 матчах регулярки. Константин забросил 1 шайбу и сделал 3 голевые передачи при полезности «-5». Опытный защитник выступает в новосибирском клубе с первого сезона в КХЛ. В ходе сезона-2016/17 Константин также защищал цвета московского ЦСКА.