Джастин Уильямс забросил победную шайбу после грубой ошибки Робина Ленера

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Для «Харрикейнз» эта победа стала пятой кряду в плей-офф.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил капитан хозяев Джастин Уильямс, который воспользовался ошибкой голкипера «Айлендерс» Робина Ленера. Шведский вратарь остановил скользившую по борту шайбу и попытался выбросить её дальше по борту. Однако прямо на лету её остановил форвард «Каролины» Себастьян Ахо, мгновенно обработал и нашёл передачей опытного Уильямса. Ветеран «ураганов» свой шанс не упустил.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 13 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил 1 силовой приём. Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.