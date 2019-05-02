Дэвид Перрон умышленно ударил клюшкой по спине вратаря «Далласа» Бена Бишопа

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас Старз» дома взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 4:2.

Нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон отметился некрасивым поступком. Форвард «блюзменов» умышленно ударил клюшкой по спине вратаря «Далласа» Бена Бишопа. Главные арбитры матча Вес Макколи и Брайан Почмара не увидели в действиях канадского форварда нарушения правил.

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Счёт на пятой минуте в большинстве открыл форвард гостей Владимир Тарасенко. «Звёзды» до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Джейсон Дикинсон и Джейсон Спецца. Во втором периоде хозяева провели ещё две результативные атаки, заброшенными шайбами отметились Йон Клингберг и Роопе Хинц. В третьем игровом отрезке Роберт Томас сократил разрыв в счёте.