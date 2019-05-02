Ленер: вся игра свелась к одному эпизоду, шайба Уильямса на мне. Я ошибся

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер взял на себя ответственность за поражение в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:5, 0-3).

«Гол Уильямса? Это была ошибка с моей стороны. Эта шайба на мне. Была равная игра. У нас были моменты, у них было много хороших моментов. Но вся игра свелась к одному эпизоду. Выходя на третий период при счёте 2:2, мне казалось, что я играю хорошо. Я сделал немало сейвов. Но в том эпизоде я ошибся», — цитирует Ленера официальный сайт НХЛ.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил капитан хозяев Джастин Уильямс, который воспользовался ошибкой голкипера «Айлендерс» Робина Ленера. Шведский вратарь остановил скользившую по борту шайбу и попытался выбросить её дальше по борту. Однако прямо на лету её остановил форвард «Каролины» Себастьян Ахо, мгновенно обработал и нашёл передачей опытного Уильямса. Ветеран «ураганов» свой шанс не упустил.