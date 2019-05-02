Ахо — о решающей шайбе: прочитал намерения Ленера и нажульничал у борта

Форвард «Каролины Харрикенз» Себастьян Ахо прокомментировал ключевой эпизод в матче серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2, 3-0).

Победную шайбу в середине третьего периода забросил капитан хозяев Джастин Уильямс, который воспользовался ошибкой голкипера «Айлендерс» Робина Ленера. Шведский вратарь остановил скользившую по борту шайбу и попытался выбросить её дальше по борту. Однако прямо на лету её остановил Ахо, мгновенно обработал и нашёл передачей опытного Уильямса. Ветеран «ураганов» своего шанса не упустил.

«Я сумел угадать намерения Ленера, увидел, что он готовится выбросить шайбу форхендом, и слегка нажульничал у борта. Попытался выбить шайбу из воздуха и сумел-таки попасть по ней клюшкой», — цитирует Ахо официальный сайт НХЛ.