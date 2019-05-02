Новым главным тренером «Лады» стал Александр Титов

Хоккейный клуб «Лада» возглавил Александр Титов, информирует официальный сайт тольяттинской команды в Тольятти.



По итогам прошедшего регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги тольяттинская команда заняла пятое место, набрав 79 очков в 56 матчах. В плей-офф «Лада» завершила выступление после первого раунда, проиграв красноярскому «Соколу» со счётом 1-3.



««Лада» — сильная команда, и прошедший сезон это подтвердил. В клубе остаются практически все ведущие игроки, к которым мы вместе со спортивным директором Владимиром Кречиным постараемся добавить еще нескольких сильных хоккеистов, чтобы усилить нашу команду. Работа по усилению клуба будет вестись непрерывно. Беда многих клубов ВХЛ в том, что после сезона от их состава остается лишь 10-15%, и команду приходится строить заново. В Тольятти же костяк команды удалось сохранить, нам нужно лишь точечно усилиться», — рассказал Титов.

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