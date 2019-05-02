СКА поблагодарил Прохоркина за игру

Петербургский хоккейный клуб СКА поблагодарил за игру нападающего Николая Прохоркина в своём официальном «твиттере». Форвард переезжает в Национальную хоккейную лигу и ближайший сезон проведёт в «Лос-Анджелес Кингз».

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».



25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.



В этом сезоне Николай забросил 20 шайб и сделал 21 голевую передачу в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. В 11 матчах плей-офф Николай набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-5».