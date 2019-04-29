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Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»

Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ

Нападающий СКА Николай Прохоркин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз».

«Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с „Лос-Анджелесом“, — цитирует Прохоркина «Р-Спорт».

25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.

В этом сезоне Николай забросил 20 шайб и сделал 21 голевую передачу в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. В 11 матчах плей-офф Николай набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-5».

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