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Игорь Знарок возглавил фарм-клуб «Торпедо»

Игорь Знарок возглавил фарм-клуб «Торпедо»
Хоккей / ВХЛ

Новым главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Саров» стал Игорь Знарок, брат главного тренера «Спартака» Олега Знарка. «Саров» выполняет роль фарм-клуба нижегородского «Торпедо».

В последнее время 51-летний специалист работал главным тренером команды ВХЛ «Челмет» и помощником главного тренера юниорской сборной России. Игорь Валерьевич имеет большой опыт работы с молодыми игроками. Под его руководством команда «Трактор» 1999 года рождения неоднократно становилась победителем и призёром первенства России. Среди воспитанников нового наставника торпедовского фарм-клуба бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи Виталий Кравцов, подписавший недавно трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

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