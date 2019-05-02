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Сборная Финляндии одолела Чехию в матче Евротура

Сборная Финляндии одолела Чехию в матче Евротура
Хоккей / Евротур

Сборная Финляндии оказалась сильнее команды Чехии в матче Еврохоккейтура, встреча завершилась со счётом 3:2. Для обеих команд это был первый матч на чешском этапе Евротура.

Счёт во встрече был открыт на 20-й минуте, точным броском отметился финский нападающий Сакари Маннинен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Тони Раяла и Филип Грочек. В концовке основного времени оппоненты вновь забили по голу усилиями Маннинена, оформившего дубль, и Радко Гудаса.

Еврохоккейтур
02 мая 2019, четверг. 18:30 МСК
Финляндия
3 : 2
1:0, 1:1, 1:1
Чехия
1:0 – Маннинен (Йокихарью) – 19:45 (5x5), 2:0 – Раяла (Оямяки, Койвисто) – 33:04 (5x5), 2:1 – Гронек (Ворачек) – 39:33 (5x3), 3:1 – Маннинен – 58:42 (en), 3:2 – Гудас – 59:33 (6x4)

Напомним, сборная России неудачно стартовала на Евротуре. Подопечные Ильи Воробьёва в вынесенном матче потерпели поражение от команды Швеции со счётом 4:6. Следующую игру россияне проведут 4 мая, соперником будет Финляндия.

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