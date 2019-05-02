Сборная Финляндии одолела Чехию в матче Евротура

Сборная Финляндии оказалась сильнее команды Чехии в матче Еврохоккейтура, встреча завершилась со счётом 3:2. Для обеих команд это был первый матч на чешском этапе Евротура.



Счёт во встрече был открыт на 20-й минуте, точным броском отметился финский нападающий Сакари Маннинен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Тони Раяла и Филип Грочек. В концовке основного времени оппоненты вновь забили по голу усилиями Маннинена, оформившего дубль, и Радко Гудаса.

Напомним, сборная России неудачно стартовала на Евротуре. Подопечные Ильи Воробьёва в вынесенном матче потерпели поражение от команды Швеции со счётом 4:6. Следующую игру россияне проведут 4 мая, соперником будет Финляндия.