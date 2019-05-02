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ФХРБ: «Металлург» сделал Буйницкому «внушительное предложение»

ФХРБ: «Металлург» сделал Буйницкому «внушительное предложение»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» заинтересован в кандидатуре нападающего Дмитрия Буйницкого, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь. По информации федерации, клуб сделал хоккеисту «внушительное контрактное предложение».

В данный момент Буйницкий находится в статусе ограниченно свободного агента. По истечении срока действия контракта Дмитрий получил квалификационное предложение от минского «Динамо».

В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «зубров» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа. Среднее игровое время форварда составляло 12 с половиной минут за игру. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приёма и девять заблокированных бросков.

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