Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс перенёс операцию по удалению операционных инструментов после процедуры 2014 года, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Ожидается, что благодаря этой операции центральный нападающий «листьев» не пропустит ледовых тренировок в межсезонье.



В серии первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз», в которой «Торонто» потерпел поражение в семи матчах, Мэттьюс стал лидером команды с пятью голами и шестью очками в активе. В 68 играх регулярного сезона он установил личный рекорд, набрав 73 (37+36) балла.



После вылета «Торонто» Мэттьюс отклонил возможность сыграть за сборную США на чемпионате мира, который пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.



Мэттьюс был выбран под первым номером драфта в 2016 году. Всего в 212 матчах в лиге 21-летний нападающий набрал 205 (111+94) очков.