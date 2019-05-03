Торторелла перед матчем с «Бостоном» поскользнулся и упал на лавку «Коламбуса»

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции «Бостон Брюинз» на выезде победил «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.

Неприятный эпизод перед началом матча произошёл с участием главного тренера «Коламбуса» Джона Тортореллы. Наставник «мундиров» поскользнулся и упал на лавку «Блю Джекетс» во время своего выхода на неё.

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Уже к восьмой минуте гости провели две результативные атаки, отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. В промежуток между голами форвард хозяев Бун Дженнер не реализовал буллит, но вскоре одну шайбу отквитал Артемий Панарин. В середине третьего периода Шон Курали восстановил преимущество «Бостона» в два гола. Точку в матче поставил оформивший дубль Бержерон.