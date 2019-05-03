НХЛ объяснила, почему арбитры засчитали гол Панарина

Национальная хоккейная лига выпустила объяснение, почему был засчитан гол российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в четвёртом матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (1:4, 2-2).

За несколько секунд до того, как оказаться в воротах, шайба коснулась сетки, натянутой над заградительным стеклом, и несколько игроков «Бостона» остановились. Но судьи этого не заметили, и игра продолжилась.

«Видеопросмотр полагается в двух моментах. Первый — когда шайба попадает в сетку, защищающую зрителей, а затем отскакивает прямо в ворота от любого игрока. Второй — когда шайба, попав в зрительскую сетку, падает на лёд, а затем её забивает в ворота тот хоккеист, который овладел ей после падения. В обоих случаях «военная комната» должна иметь чёткое видео-доказательство того, что шайба попала в заградительную сетку», — говорится в объяснении лиги.