Капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул клуб

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул команду, информирует официальный сайт казанского клуба.

«Пять сезонов нападающий выводил команду на лёд с капитанской нашивкой, а в сезоне-2017/18 помог клубу в третий раз в истории выиграть Кубок Гагарина. «Ак Барс» благодарит Александра за большой вклад в победы команды, создание победного духа в раздевалке, самоотверженность и лидерство, внимание к болельщикам и городу. Спасибо за всё, капитан!», — сказано в официальном заявлении пресс-службы «Ак Барса».

Опытный форвард перешёл в «Ак Барс» в 2013 году. В общей сложности в составе казанской команды 36-летний нападающий провёл 333 матча, в которых забросил 51 шайбу и сделал 63 результативные передачи.