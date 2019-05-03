Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-50 голов за всю историю лиги.

Лигой особо отмечается, что данный рейтинг был составлен не только на основе того, насколько был эффектен гол, но и по его важности для игрока или команды.

В топ-5 вошли три шайбы российских игроков. Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).

Видео также можно посмотреть на канале NHL Network в YouTube.

Первое место заняла шайба Бобби Орра, которая принесла чемпионство «Бостон Брюинз» в 1970 году. На втором месте гол из-за ворот в исполнении Стефана Матто. Эта шайба была заброшена во втором овертайме седьмого матча полуфинала плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз». Благодаря голу Стефана «Рейнджерс» пробились в финал Кубка Стэнли 1994 года, который позже был выигран «синерубашечниками». Кубок Стэнли-1994 по сей день остаётся последним трофеем «Рейнджерс».