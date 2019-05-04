Бриндамор: так горжусь ребятами «Каролины», что не могу передать это словами

Главный тренер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от победы в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0).



«Так горжусь этими парнями, что даже не могу передать это словами. Нам удался отличный рывок, и нам его хватило. На протяжении всей серии мы так и не почувствовали, что нам удалось заиграть в свой хоккей на протяжении сколько-нибудь значимого времени, но были небольшие сегменты, которыми мы сумели удачно воспользоваться.



Нам нужен перерыв. Так горжусь ребятами и тем, как они боролись! Это не всегда выглядело зрелищно, но, думаю, перерыв им требуется ещё и ментальный. Им обязательно нужно немножко отдохнуть.



​Повлияет ли перерыв на нашу первую игру в следующем раунде? Не исключено, что мы об этом услышим. Но даже если мы вернемся с небольшой ржавчиной, этот отдых нам всё равно необходим», — цитирует Бриндамора официальный сайт лиги.

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