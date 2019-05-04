Путин: движение любителей и поклонников хоккея в России укрепляет потенциал

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги.



«Приветствую вас в Сочи на всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд. Отрадно, что движение любителей и поклонников хоккея в нашей стране с каждым годом укрепляет свой потенциал и сегодня охватывает большинство российских регионов. Создаются новые команды, открываются молодёжные и детские секции. Столь впечатляющие результаты были достигнуты во многом благодаря огромной, востребованной работе талантливых, энергичных, увлечённых людей – участников Ночной хоккейной лиги, их искреннему стремлению содействовать развитию массового спорта в России», — указано в телеграмме на официальном сайте президента России.

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