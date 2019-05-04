Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Казахстана на чемпионате мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Обе команды обеспечили себе выход в элитный дивизион чемпионата мира.
Казахстан – Беларусь – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).
1:0 – 08:36 Михайлис (Боченски, Сен-Пьер);
2:0 – 15:12 Жайлауов (Рымарев);
2:1 – 26:49 Демков (Плэтт);
2:2 – 44:16 Феоктистов (Волков);
3:2 – 64:42 Шестаков (Метальников, Асетов);
Штраф: 4 – 10.
Сборная Казахстана:
Карлссон;
Метальников – Маклюков, Михайлис – Сен-Пьер – Боченски;
Диц – Орехов, Шевченко – Бойд – Некряч;
Клещенко – Шалапов, Жайлоуов – Сагадеев – Акользин;
Асетов – Рымарев – Шестаков, Семёнов, Петухов.
Сборная Беларуси:
Осипков;
Лисовец – Бэйлен, Демков – Плэтт – Ковыршин;
Соловьёв – Хенкель, Лопачук – Шарангович – Сушко;
Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов;
С. Малявко – Кислый – А. Малявко, Бокун, Когалев.
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Сборная Беларуси уступила Казахстану на ЧМ-2019