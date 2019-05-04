Сборная Беларуси уступила Казахстану на ЧМ-2019

Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Казахстана на чемпионате мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Обе команды обеспечили себе выход в элитный дивизион чемпионата мира.



Казахстан – Беларусь – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).



1:0 – 08:36 Михайлис (Боченски, Сен-Пьер);

2:0 – 15:12 Жайлауов (Рымарев);

2:1 – 26:49 Демков (Плэтт);

2:2 – 44:16 Феоктистов (Волков);

3:2 – 64:42 Шестаков (Метальников, Асетов);



Штраф: 4 – 10.



Сборная Казахстана:



Карлссон;

Метальников – Маклюков, Михайлис – Сен-Пьер – Боченски;

Диц – Орехов, Шевченко – Бойд – Некряч;

Клещенко – Шалапов, Жайлоуов – Сагадеев – Акользин;

Асетов – Рымарев – Шестаков, Семёнов, Петухов.



Сборная Беларуси:



Осипков;

Лисовец – Бэйлен, Демков – Плэтт – Ковыршин;

Соловьёв – Хенкель, Лопачук – Шарангович – Сушко;

Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов;

С. Малявко – Кислый – А. Малявко, Бокун, Когалев.



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