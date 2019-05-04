Ялонен: мы обыграли русских звёзд, каждый наш игрок немного вырос после этого

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу над сборной России в матче Евротура (3:1).



«Наша командная игра сегодня сработала на сто процентов. Мы не предоставили России возможности использовать свои сильные стороны, свои навыки в атаке. Мы сыграли сегодня смело. Как я отношусь к тому, что мы обыграли русских звёзд? Конечно, это хорошо для нас. Считаю, что каждый игрок вырос немного после этого», — приводит слова Ялонена Iltalehti.



Счёт был открыт на шестой минуте — финский нападающий Харри Песонен поразил ворота Александра Георгиева благодаря рикошету при игре в большинстве. Во втором периоде коллектив Лаури Марьямяки упрочил преимущество благодаря удачному броску защитника Микко Лехтонена при игре «5 на 4». На 46-й минуте счёт стал 3:0 в пользу финнов — численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Александр Овечкин пушечным броском при игре в шесть полевых установил окончательный счёт.

