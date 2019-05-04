Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным

Второй матч на чешском этапе Евротура сборной России предстояло сыграть с Финляндией. В первом туре Чешских игр наши ребята сыграли вынесенную встречу в Стокгольме против шведов, и тот поединок показал, что перед чемпионатом мира у тренерского штаба России ещё масса работы. Взаимодействие в тройках нападения пока слабое, дисциплина хромает, игра в обороне тоже не выдерживала критики.

На ЧМ нужна команда, а не набор звёзд из НХЛ. Сборная России в поиске Шведы уверенно переиграли сборную России. Наши ребята не показали командной игры, много удалялись и вчистую проиграли свой пятак.

Но в расположении сборной все всё понимают, и слишком расстраиваться из-за поражения от шведов никто и не думал. До старта мирового форума ещё достаточно времени, чтобы все наши энхаэловцы перестроились на игру в сборной, привыкли к новым сочетаниям звеньев и прониклись соответствующей атмосферой. Перед матчем с финнами в национальную команду прибыли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Таким образом, состав сборной России на игру с командой Суоми можно было считать оптимальным. Именно эти хоккеисты и, скорее всего, именно в этих сочетаниях и начнут турнир в Братиславе.

У финнов, в отличие от других топ-сборных, звёздных энхаэловцев в составе не найти. Все они либо отказались от приезда в сборную, либо продолжают играть в Кубке Стэнли. Мало того, к ним пока не приехали игроки из клубов-финалистов местного чемпионата. Но Юкка Ялонен не собирается опускать руки. К тому же, за сборную Суоми против россиян вышел финский вундеркинд Каапо Какко. Один из фаворитов драфта-2019 начал матч в первом звене своей сборной.

Хафизуллин забил, но не в те ворота

Начало матча для российской сборной не сложилось. Неприятный алгоритм «удаление – пропущенная шайба», набивший оскомину в игре со шведами, вновь сработал. Штраф получил Нестеров, а реализовал численное преимущество Песонен, чей прострел на пятак замкнул в свои ворота Динар Хафизуллин.



Финны, как и шведы, превосходили наших парней в командной игре и в скоростях, но в случае с командой Суоми это как раз неудивительно. Подопечные Юкки Ялонена все этапы Евротура прошли практически в одном составе, и в сыгранности дадут фору любому. При этом, в финскую команду отлично вписался Какко. В первом периоде почти каждое появление 18-летнего таланта таило опасность. Именно после его передачи уже при счёте 1:0 на рандеву к Александру Георгиеву убегал Руотсалайнен, но голкипер «Рейнджерс» блестяще справился с этим выпадом.

Россияне, как и позавчера, встрепенулись ближе к середине первого периода. Нашим парням катастрофически не хватало скоростей, но в позиционных атаках наши выглядели интереснее. В большинстве могли забить Овечкин и Кучеров, в равных составах с ударных позиций стреляли Капризов, Плотников, Андронов, Ковальчук, но финны играли очень плотно с нашими форвардами, а на последнем рубеже всё подчищал Ланкинен. 1:0 в пользу финнов после стартового отрезка встречи.

Где все наши звёзды?

В начале второго периода у россиян был отличный шанс, чтобы сравнять счёт. Наша команда получила большинство, показала в численном преимуществе хорошую мысль и контроль шайбы, но пробить Ланкинена не удалось. Отметим, что одна из бригад большинства у подопечных Воробьёва состояла исключительно из форвардов.

Россия — Финляндия: россияне вышли на большинство с пятью нападающими

После большинства у наших ребят по инерции ещё несколько минут было игровое преимущество, но финны грамотно сумели перехватить инициативу. В одном из эпизодов в штангу попал Куусела, и этот момент был гораздо опаснее того, что смогли создать у чужих ворот россияне. В середине периода наша сборная вновь получила численное преимущество, но закончилось оно раньше положенного срока – необязательное удаление в чужой зоне схватил Никита Кучеров. Именно в формате «4 на 4» финны и смогли забросить вторую шайбу. Микко Лехтонен бросил с кистей от синей линии, а Харри Песонен наглухо закрыл обзор Георгиеву.



2:0, и после второй пропущенной шайбы россияне ощутимо сникли. Совсем разладилась и без того не идеальная игра в пас, о командном взаимодействии и вовсе не приходилось вспоминать. Финны были настойчивее, организованнее, интереснее нашей команды, и это было очень странно. Понятно, что россияне находятся в поиске своей игры, звенья не сыгранны и сыры, но где же характер, спортивная злость, самолюбие? И где все наши звёзды?

Безвольное поражение

В третьем периоде россиянам ещё все можно было изменить, но добавить со старта отрезка нашей команде не удалось. Сборная России играла медленно, немного лениво, будто бы полагая, что преимущество в индивидуальном мастерстве рано или поздно скажется. Но финны ни в чём не уступали россиянам, которые к тому же продолжали дарить сопернику шансы для взятия ворот. Очередное непонятное, ненужное удаление заработал Никита Кучеров, двинувший локтем финну в голову, и третий гол сборной Суоми не заставил себя долго ждать. Хорошим броском отметился Оливер Каски. Любопытно, что при всех трёх голах финнов у нас на льду находилась пара нападающих Телегин – Григоренко. Да и в целом сдерживающие игроки из КХЛ провалили этот матч. Плотников и Андронов должны были завершать его с полезностью «-3» — пусть скажут спасибо Георгиеву.



Буквально тут же Кучеров заработал своё третье удаление в матче, но довести счёт до разгромного финнам не удалось. Но что происходит с нашей командой, проводится ли вообще работа над ошибками? Ведь со шведами россиян как раз и подвела дисциплина. После третьей шайбы финнов в этой игре всё стало ясно. Подопечные Ялонена играли здорово, и невозможно было представить, что они за полпериода упустят преимущество в три гола. Россия в результате смогла-таки размочить Кевина Ланкинена – Александр Овечкин отличился фирменным броском из своего офиса в тот момент, когда наши ребята играли вшестером против четверых финнов. Но скрасить общую печальную картину для нашей сборной этот гол никак не мог.

Финляндия одержала абсолютно заслуженную победу в этом поединке. Наших ребят похвалить абсолютно не за что. Конечно, всё можно списать на несыгранность и акклиматизацию энхаэловцев, но самое страшное, что этот матч россияне провели без желания, без характера. Наши звёздные форварды по-прежнему сбиваются на индивидуальную игру, проблесков командного взаимодействия пока даже не просматривается. Перед чемпионатом мира становится по-настоящему тревожно.