Анисимов: поражения в играх со Швецией и Финляндией не выбьют Россию из колеи

Нападающий сборной России Артём Анисимов оценил игру команды в матче Евротура с командой Финляндии (1:3).



«Надо больше лезть на ворота, реализовывать свои моменты. И в обороне чуть строже. Не знаю, повлияла ли на игру смена центральных нападающих. Спросите у тренера, почему. Меня выпустили в одной тройке, я начал играть. Потом в другой. Мне со всеми комфортно.



Что касается большинства, то надо больше бросать, растянуть меньшинство. Они будут открываться, будут проходить передачи. В меньшинстве надо компактнее сыграть, не допускать бросков.



Поражения в матчах со шведами и финнами не выбьют нас из колеи. Всё хорошо. Правила немножко отличаются. Но мы привыкнем, и всё будет хорошо. Есть немного нюансов игры. Но всё в процессе. С чем связаны удаления? Я не видел моментов удалений, ничего не могу сказать», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным Ладно игроки НХЛ – они ещё не готовы, но даже люди из КХЛ выглядели слабо на фоне непонятного состава финнов.