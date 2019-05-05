Торторелла: «Коламбус» вернётся в Бостон на седьмой матч. Так и будет

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:4, 2-3).

«Мне понравился наш энергетический уровень, но мы должны реализовывать свои моменты. Нельзя упускать хорошие шансы, с таким соперником это непозволительно. Мы вернёмся сюда на седьмой матч. Почему я так говорю? Потому что так и будет», — сказал после матча Торторелла.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, который в этой встрече оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал нападающий хозяев Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка.

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.