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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 14 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 14 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

14 мая, в пятый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице встретятся сборные Великобритании и Дании, Германии и Франции, а в Братиславе между собой сыграют Италии и Латвии, Швейцарии и Австрии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

17:15 мск. Группа А. Великобритания — Дания

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Великобритания
Дания

17:15. Группа В. Италия — Латвия

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Италия
Латвия

21:15. Группа А. Германия — Франция

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Германия
Франция

21:15. Группа В. Швейцария — Австрия

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швейцария
Австрия

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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