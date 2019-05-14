Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 14 мая

14 мая, в пятый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице встретятся сборные Великобритании и Дании, Германии и Франции, а в Братиславе между собой сыграют Италии и Латвии, Швейцарии и Австрии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



17:15 мск. Группа А. Великобритания — Дания

17:15. Группа В. Италия — Латвия

21:15. Группа А. Германия — Франция

21:15. Группа В. Швейцария — Австрия

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.