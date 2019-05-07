Бэйкс: «Бостон» на полпути к цели и может немного посмаковать успех

Нападающий клуба «Бостон Брюинз» Дэвид Бэйкс поделился впечатлениями после победы над «Коламбус Блю Джекетс» во втором раунде Кубка Стэнли (4-2), отметив высокое значение успеха. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где будет мериться силами с «Каролиной Харрикейнз».



«Мы на полпути к цели. Да, мы можем немного посмаковать, что стали одной из команд, попавших в финальную четвёрку. Мы многим жертвовали, чтобы выиграть несколько игр против очень хороших команд. „Торонто“ выглядел по-другому по сравнению с „Коламбусом“. Каждая из этих команд бросала нам вызов, но мы смогли достойно ответить на оба вызова», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Коламбус» вылетел из плей-офф. Исход серии решили ошибки Бобровского Боб и Хлеб сыграли свой последний матч за «Блю Джекетс».