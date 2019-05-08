Ковальчук — капитан сборной России на ЧМ-2019, Овечкин и Малкин — ассистенты

Нападающий Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии. Об этом сообщили главный тренер команды Илья Воробьёв и глава штаба Роман Ротенберг. Александр Овечкин и Евгений Малкин будут ассистентами капитана.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Ковальчук — капитан, Овечкин и Малкин — ассистенты», — передаёт слова Воробьёва и Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).