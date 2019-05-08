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Ковальчук — капитан сборной России на ЧМ-2019, Овечкин и Малкин — ассистенты

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук — капитан сборной России на ЧМ-2019, Овечкин и Малкин — ассистенты
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии. Об этом сообщили главный тренер команды Илья Воробьёв и глава штаба Роман Ротенберг. Александр Овечкин и Евгений Малкин будут ассистентами капитана.

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«Ковальчук — капитан, Овечкин и Малкин — ассистенты», — передаёт слова Воробьёва и Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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