Овечкин: Капризов — взрослый парень. Сам знает, когда ему нужно ехать в НХЛ

Ассистент капитана сборной России Александр Овечкин поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Словакии.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Мотивация на турнир – выиграть чемпионат мира в четвёртый раз. У нас очень хорошая команда, внутри коллектива все друг друга поддерживают. Мы едем на турнир только за одним – других вариантов у нас быть не может.

Двое запасных нужны, потому что если не дай бог травма, они сразу могут выйти. Так что здесь никаких вопросов нет. У нас едут не запасные, а команда.

Капризов – талантливый игрок. Это сто процентов. Как говорится, сочетание молодости и опыта приведёт к чему-нибудь хорошему. Я не могу сказать, пора ему ехать в «Миннесоту» или нет. Я же не Капризов. Он взрослый парень, у которого своя голова на плечах есть. Сам знает, что ему нужно делать.

Кто меня будет поддерживать на чемпионате мира? Супруга и её сестра прилетят на второй неделе. Родители не смогут», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.