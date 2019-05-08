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Овечкин: Капризов — взрослый парень. Сам знает, когда ему нужно ехать в НХЛ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин: Капризов — взрослый парень. Сам знает, когда ему нужно ехать в НХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Ассистент капитана сборной России Александр Овечкин поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Словакии.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Мотивация на турнир – выиграть чемпионат мира в четвёртый раз. У нас очень хорошая команда, внутри коллектива все друг друга поддерживают. Мы едем на турнир только за одним – других вариантов у нас быть не может.

Двое запасных нужны, потому что если не дай бог травма, они сразу могут выйти. Так что здесь никаких вопросов нет. У нас едут не запасные, а команда.

Капризов – талантливый игрок. Это сто процентов. Как говорится, сочетание молодости и опыта приведёт к чему-нибудь хорошему. Я не могу сказать, пора ему ехать в «Миннесоту» или нет. Я же не Капризов. Он взрослый парень, у которого своя голова на плечах есть. Сам знает, что ему нужно делать.

Кто меня будет поддерживать на чемпионате мира? Супруга и её сестра прилетят на второй неделе. Родители не смогут», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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