Звёздная Россия и все остальные. Что надо знать о группе В на ЧМ-2019

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



10 мая стартует чемпионат мира по хоккею в Словакии. В группе В сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Австрии. Игры будут проходить в Братиславе на Зимнем стадионе Ондрея Непелы, домашней арене команды КХЛ «Слован». Вместимость стадиона составляет 10 055 зрителей.

Италия

Ориентировочный состав



Вратари: Андреас Бернард («Адлер Мангейм»), Джанлука Валлини («Випитено»), Марко де Филиппо («Кортина»).



Защитники: Армин Хельфер, Армин Хофер (оба — «Пустерталь»), Роланд Хофер («Випитено»), Стефано Маркетти, Иван Тауферер (оба — «Больцано»), Шон МакМонагл («Фриск Аскер»), Ян Павлу («Хейлброннер»), Алекс Тривеллато («Крефельд»), Лука Дзанатта («Ольтен»).



Нападающие: Рафаэль Андергассен, Маркус Гандер (оба — «Пустерталь»), Энтони Бардаро, Иван Делука, Марко Инсам, Анджело Мичели (все — «Больцано»), Петер Хохкольфер («Зальцбург»), Диего Костнер («Амбри-Пиотта»), Симон Костнер («Риттен Спорт»), Алекс Ламбахер («Хейлброннер»), Джованни Морини («Лугано»), Йоахим Рамозер («Нюрнберг»), Марко Роза («Азиаго»).



Главный тренер: Клэйтон Бедоуз.



Сборная Италии – главный аутсайдер ЧМ-2019. Возрастная и не слишком мастеровитая команда, которая собрана на основе хоккеистов из Альпийской лиги, в прошлом году вышла из группы А первого дивизиона, но это потолок для итальянцев в современном хоккее. Даже у Великобритании в соседней восьмёрке больше шансов зацепиться за элиту. Было время, когда итальянцы на равных соперничали и обыгрывали команды уровня Дании, Франции, Норвегии, но с тех пор почти все эти сборные сделали хоть какой-то рывок вперёд, итальянцы же превратились в команду-лифтёра. Для сенсации на ЧМ-2019 нет предпосылок, и, если Италия одержит хоть одну победу, это будет настоящим чудом.



Прогноз на групповой этап: семь поражений и возвращение в первый дивизион.

Фото: РИА Новости

Австрия

Ориентировочный состав



Вратари: Лукас Херцог («Зальцбург»), Давид Киккерт («Линц»), Бернхард Штаркбаум («Вена»).



Защитники: Доминик Хайнрих, Александр Паллестранг (оба — «Зальцбург»), Филипп Линднер («Грац»), Патрик Петер («Вена»), Маркус Шлахер («Виллачер»), Мартин Шумниг, Стивен Стронг, Клеменс Унтервегер (все — «Клагенфурт»).



Нападающие: Бенджамин Баумгартнер («Давос»), Александр Киян («Линц»), Мануэль Ганаль («Лукко»), Лукас Хаудум («Пантерн»), Рафаэль Хербургер, Томас Раффль, Александр Раухенвальд (все — «Зальцбург»), Фабио Хофер, Доминик Цвергер (оба — «Амбри-Пиотта»), Томас Хундертпфунд («Клагенфурт»), Константин Комарек («Мальмё»), Патрик Обрист («Клотен»), Михаэль Раффль («Филадельфия»), Петер Шнайдер («Биль»).



Главный тренер: Роджер Бадер.

Сборная Австрии второй год подряд проводит в элитном дивизионе. Обычно с австрийцами, типичной командой-лифтёром, такого не случается, но год назад в Копенгагене подопечные Роджера Бадера сумели уверенно обыграть кризисную Беларусь и сохранили себе место среди лучших сборных мира. Сейчас у Австрии вновь есть такая возможность – на бумаге команда Бадера уж точно не выглядит хуже Италии, а возможно и Норвегии.



Немного о составе австрийцев – это довольно возрастная, но от этого весьма опытная команда. Основу составляют хоккеисты местного чемпионата, есть и своя звезда из НХЛ – Михаэль Раффль. Не такая яркая, как Томас Ванек (не приезжавший в сборную с Олимпиады в Сочи), но на фоне остальных австрийских игроков нападающий «Филадельфии», конечно, выделяется.



Прогноз на групповой этап: у Австрии, скорее всего, на турнире будет только один действительно важный матч – против команды Италии. Подопечные Бадера его выиграют и на третий год останутся в элите международного хоккея.

Норвегия

Ориентировочный состав



Вратари: Хенрик Хёукеланн («ТПС»), Хенрик Хольм («Ставангер»), Юнас Арнтзен («Лександ»).



Защитники: Александер Бонсаксен («КооКоо»), Кристиан Булль («Сторхамар»), Стефан Эспеланн («Волеренга»), Юнас Холёс («Фрибург»), Йоханнес Йоханнесен («Ставангер»), Кристиан Касастул («Фриск Аскер»), Эрленд Лесунд («Мора»), Маттиас Норстебе («Фрелунда»).



Нападающие: Кристиан Форсберг («Ставангер»), Микаэль Хага («Мора»), Томми Кристиансен, Никлас Роэст («Спарта» Сарпсборг), Тобиас Линдстрём, Мартин Рёймарк («Волеренга»), Андреас Мартинсен («Чикаго»), Сондре Олден («Вена»), Матис Олимб («Шеллефтео»), Матс Россели Ольсен («Фрелунда»), Томас Валькве Ольсен («Лександ»), Александр Рейченберг («Ферьестад»), Патрик Торесен («Сторхамар»), Матиас Треттенес («Крефельд»).



Главный тренер: Петтер Торесен.



Сборная Норвегии едет в Братиславу с одной целью – сохранить место в элитном дивизионе. Было время, когда норвежцы выходили в плей-офф (и неизменно выбывали в четвертьфинале), но в последние семь лет скандинавы не знают, что такое игры на вылет. Наоборот, в результатах Норвегии прослеживается деградация. От стабильной пятой-шестой позиции в любой группе эта сборная пришла к тому, что на ЧМ-2018 сумела обойти только экзотическую команду Южной Кореи.



За этот год в норвежском королевстве мало что изменилось. Тренер остался тот же, да и состав практически не изменился. Новых талантливых кадров в Норвегии не появляется, а главная звезда сборной – Патрик Торесен – выступает в родном чемпионате, где и близко нет игроков такого уровня, как на мировом форуме. Так что взяться прогрессу норвежцев неоткуда, и я совсем не удивлюсь, если подопечные Торесена-старшего встретят серьёзное сопротивление со стороны Австрии или Италии.



Прогноз на групповой этап: но до вылета из элитного дивизиона, где норвежцы беспрерывно выступают с 2006 года, дойти не должно. На фоне австрийцев и итальянцев скандинавы всё ещё фавориты, и сенсации не случится. Прогнозирую Норвегии шестое место в своей восьмёрке.

Фото: РИА Новости

Швейцария

Ориентировочный состав



Вратари: Рето Берра («Фрибург-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Роберт Майер («Женева-Серветт»).



Защитники: Рафаэль Диас («Цуг»), Майкл Фора («Амбри-Пиотта»), Лукас Фрик, Йоэль Дженацци (оба – «Лозанна»), Роман Йози, Янник Вебер (оба — «Нэшвилл»), Роман Лоффель («Лугано»), Янис Джером Мозер («Биль»).



Нападающие: Андрес Амбюль («Давос»), Алессио Бертаджио («Лугано»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Кевин Фиала («Миннесота»), Гаэтан Хас, Симон Мозер, Тристан Шервай (все — «Берн»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Грегори Хофман, Лино Марчини (оба — «Цуг»), Филипп Курашёв («Квебек Ремпартс»), Винсент Праплан («Спрингфилд Тандербёрс»), Дамьен Риат («Биль»), Ноа Род («Женева-Серветт»).



Главный тренер: Патрик Фишер.

Год назад швейцарцы едва не стали авторами оглушительной сенсации, проиграв финальный матч шведам лишь по буллитам, но вряд ли от подопечных Фишера стоит ждать повторения серебряного результата. Не дорос ещё швейцарский хоккей до победной стабильности. Но в то же время нельзя не признать, что вид спорта там развивается семимильными шагами. Живой пример – Нико Хишир, первый в истории Швейцарии первый номер драфта НХЛ. Он едет в Братиславу, равно как и другие энхаэловские звёзды из этой страны – Роман Йози, Янник Вебер, Кевин Фиала и молодой талант Филипп Курашёв. На месте и завсегдатаи сборной – Рафаэль Диас, Андрес Амбюль, Грегори Хофман. Так что швейцарцы в Братиславе точно предстанут крепкой, неуступчивой командой с претензией на неожиданный успех, которая будет разительно отличаться от коллектива, безропотно уступившего два матча сборной России на матчах Еврочелленджа в Сочи. Но результат они могут показать абсолютно любой.



Прогноз на групповой этап: в прошлом году чудеса со сборной Швейцарии начали происходить только в плей-офф, а на групповом этапе они лишь на одно очко опередили словацкую команду. Думаю, что так будет и в этот раз. России, Швеции и Чехии подопечные Фишера проиграют и будут бороться за последнюю путёвку в плей-офф со сборной Латвии. И рискну предположить, что серебряный призёр ЧМ-2018 в этот раз не дойдёт даже до четвертьфинала.

Канада, США и… Великобритания! Что надо знать о группе А на ЧМ-2019 Всё о составах и турнирных притязаниях команд.

Латвия

Ориентировочный состав



Вратари: Элвис Мерзликин («Лугано»), Густав Григалс («Университет Аляска»), Кристерс Гудлевскис («Динамо» Рига).



Защитники: Увис Янис Балинскис, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле (все -«Динамо» Рига), Артурс Кулда («Северсталь»), Ральфс Фрейбергс («Злин»), Гунтис Галвиньш («Оцеларжи Тржинец»), Янис Якс («Американский международный колледж»), Эдгарс Сиксна («Сарыарка»).



Нападающие: Рудольфс Балцерс («Беллевилль Сенаторс»), Теодорс Блюгерс («Питтсбург»), Родриго Аболс («Эребрё»), Том Андерсон («Лангнау»), Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Эмиль Гегерис, Рихард Маренис, Гинтс Мейя, Лаурис Дарзиньш (все — «Динамо» Рига), Рихард Букартс («Швеннингер»), Робертс Букартс («Спарта»), Каспарс Даугавиньш («Спартак»), Микс Индрашис («Динамо» Москва).



Главный тренер: Боб Хартли.

Сборная Латвии под руководством Хартли на прошлом чемпионате мира вышла из группы и дала бой в четвертьфинале будущему победителю турнира. И вряд ли это потолок для латвийцев, по крайней мере канадец точно будет требовать от своих парней как минимум повторения результата. После года успешной работы в «Авангарде» Хартли стал только лучше, обновил все свои тренерские скиллы, да и его отъезды в сборную всегда заканчивались для Латвии на мажорной ноте. Латвийцы обыграли сборную России (конечно, не в оптимальном составе) в матче Еврочелленджа, и это весьма показательно. Ещё недавно скромная и незаметная команда созрела для чего-то большого. Например, почему бы не повторить прошлогодний подвиг швейцарцев?



Вряд ли латвийцы ровно пройдут групповой этап. Уверен, случится как минимум одно крупное поражение, но на важные матчи Хартли настроит свою команду, как следует.



Прогноз на групповой этап: у Латвии не хватит ресурсов, чтобы претендовать на высокое место в группе, но с теми же чехами и швейцарцами прибалты повоюют. Результатом станет четвёртое место и выход в четвертьфинал.

Боб Хартли (второй справа) Фото: РИА Новости

Чехия

Ориентировочный состав



Вратари: Патрик Бартошак, Шимон Грубец (оба — «Оцеларжи Тржинец»), Якуб Коварж («Автомобилист»).



Защитники: Радко Гудас («Филадельфия»), Филип Гронек («Детройт»), Ян Коларж («Амур»), Михал Моравчик («Пльзень»), Давид Мусил («Оцеларжи Тржинец»), Ян Рутта («Тампа»), Давид Скленичка («Лаваль Рокет»), Петр Заморски («Градец Кралове»).



Нападающие: Михал Фролик («Калгари»), Робин Ганзл («Спартак»), Филип Хитил («Рейнджерс»), Дмитрий Яшкин («Вашингтон»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта»), Ян Коварж («Пльзень»), Ондржей Палат («Тампа»), Михал Ржепик («Витязь»), Доминик Симон («Питтсбург»), Давид Томашек («ЮП»), Якуб Ворачек («Филадельфия»), Якуб Врана («Вашингтон»), Гинек Зогорна, Томаш Зогорна (оба – «Амур»).



Главный тренер: Милош Ржига.



Сборная Чехии уже довольно давно выпала из признанной элиты международного хоккея, и без малого семь лет не поднималась на пьедестал чемпионатов мира. Сейчас состав чехов по именам снова уступает тем же шведам, американцам, канадцам и россиянам, но раньше времени списывать подопечных Милоша Ржиги со счетов не стоит. В плей-офф они должны выходить при любом раскладе, а в играх на вылет всё может случиться.

Францоуз приедет в сборную Чехии в случае вылета «Колорадо» из Кубка Стэнли

Тем более что к плей-офф чехи могут серьёзно усилиться. Даже сейчас у Милоша Ржиги в распоряжении есть Фролик, Ворачек, Врана, Палат, а после второго раунда Кубка Стэнли могут подъехать Давид Пастрняк, Давид Крейчи и Томаш Гертл. Слабое место у чехов – это оборона, но и здесь есть неувязочка: на Евротуре мощные шведы ни разу не смогли пробить эту незвёздную оборону. Так что с какого места бы чехи ни вышли в плей-офф, записными аутсайдерами своей пары они точно не будут.



Прогноз на групповой этап: в группе поставлю чехов на третье место. Команда Ржиги должна обойтись без неожиданных поражений, например от Швейцарии и Латвии, а россияне и шведы на предварительном этапе окажутся чехам не по зубам.

Швеция

Ориентировочный состав



Вратари: Юнас Энрот («Эребрё»), Якуб Маркстрём («Ванкувер»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»).



Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон»), Роберт Хег («Филадельфия»), Маркус Петтерссон («Питтсбург»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл»), Лукас Бенгтссон («Линчёпинг»), Филип Хольм («Торпедо»).



Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Луи Эрикссон («Ванкувер»), Патрик Хёрнквист («Питтсбург»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Марио Кемпе («Аризона»), Маркус Крюгер («Чикаго»), Оскар Линдблом («Филадельфия»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петерссон («Ванкувер»), Йоаким Нюгард («Ферьестад»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Антон Ландер («Локомотив»), Антон Ведин («Тимре»).



Главный тренер: Рикард Грёнборг.



Сборная Швеции едет в Братиславу за третьим мировым золотом подряд, в этом нет никаких сомнений. Под руководством, пожалуй, самого прогрессирующего тренера Европы Рикарда Грёнборга, которым уже интересуются в НХЛ, в столице Словакии сыграют сразу 15 чемпионов мира! Король Хенрик, Оливер Экман-Ларссон, Элиас Линдхольм, юный талант Элиас Петерссон и другие крутые хоккеисты из-за океана – матчи сборной «тре крунур» крайне рекомендуются к просмотру.



Да, шведы столкнулись с немалым количеством отказов. Никлас Бэкстрём, Виктор Хедман, Мика Зибанежад, Филип Форсберг и ещё целый ряд звёздных фамилий точно не блеснут в столице Словакии. Но вряд ли Грёнборга это тревожит. Швеция сейчас доминирует в мировом международном хоккее и вполне может собрать на любой крупный турнир два, а то и три потенциально «золотых» состава. И при всём этом многообразии в сборной Швеции нашлось место для дебютантов чемпионатов мира, выступающих в родном чемпионате – Лукас Бенгтссон, Йоаким Нюгард, Антон Ведин. В этом плане сборной России есть чему поучиться у соперника по группе.



На последнем этапе Евротура шведы в матче с российской сборной показали товар лицом, уверенно (по игре, не по счёту) разобравшись с нашей звёздной командой. Потом, правда, последовало сухое поражение от чехов. Какой из этого вывод? Шведы очень хороши, но вполне уязвимы. Однако фаворитами группы В выглядят именно жёлто-синие.



Прогноз на групповой этап: очевидно, что шведы будут бороться за первое место в восьмёрке с Россией и Чехией, и здесь возможен любой сценарий. Поставлю на то, что подопечные Грёнборга не будут сильно упираться на предварительном этапе и займут в своей группе второе место.

Фото: РИА Новости

Россия

Ориентировочный состав



Вратари: Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Георгиев («Рейнджерс»).



Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Динар Хафизуллин (СКА), Богдан Киселевич («Виннипег»), Никита Нестеров (ЦСКА), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Михаил Сергачёв («Тампа»), Никита Зайцев («Торонто»), Александр Елесин («Локомотив»).



Нападающие: Никита Гусев («Вегас»), Никита Кучеров («Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – «Вашингтон»), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко (оба – ЦСКА), Артём Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба – СКА), Сергей Андронов (ЦСКА), Иван Телегин (ЦСКА).



Главный тренер: Илья Воробьёв.



Куча звёзд в составе и масса амбиций – вот что такое сборная России на предстоящем чемпионате мира. С одной стороны, очень круто, что в нашей национальной команде одновременно собрались почти все лучшие игроки из НХЛ. С другой – прошедший Евротур показал, что с этим элитным материалом тренерскому штабу предстоит едва ли не больше работы, чем если бы костяк сборной составляли игроки КХЛ.

Слишком много крайних. Какие вопросы открыл Евротур для сборной Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.

От того, успеет ли и сможет ли Илья Воробьёв грамотно разобраться со всеми своими богатствами, сплотить звёзд вокруг единой цели, мудро распределить роли в команде и найти баланс; от этого и зависит успех российской сборной в Братиславе. Потенциал, безусловно, у этого состава невероятный, но преклоняться перед Кучеровым, Овечкиным и другими нашими звёздами в столице Словакии никто не будет.



Прогноз на групповой этап: сомнений в том, что Россия попадёт в плей-офф, нет никаких, поэтому групповой этап можно потратить на поиск пресловутой командной химии. Свои победы наши ребята одержат в любом случае, а поединки с Чехией и Швецией станут генеральной репетицией матчей на вылет. Предположу, что они сложатся для России удачно и команде Воробьёва удастся выйти из группы с первого места.