Мэтью Майоне продолжит карьеру в составе «Куньлунь Ред Стар»

Защитник Мэтью Майоне подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщается в «твиттере» KHL Media Team. Контракт рассчитан на один год.



В минувшем сезоне 28-летний защитник отыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе рижского «Динамо». На счету игрока 11 заброшенных шайб и 35 результативных передач. Кроме того, Майоне заработал показатель полезности «-12» и 22 штрафные минуты, проводя в среднем за игру 19 минут 46 секунд.



По итогам прошедшего сезона рижский клуб не сумел попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции b отстав от «Витязя» на одно очко. «Куньлунь Ред Стар» закончил сезон на 11-й строчке в таблице Восточной конференции и также не попал в плей-офф.

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