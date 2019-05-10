Сорокин — о статусе третьего номера в сборной России: обидно

Вратарь сборной России Илья Сорокин прокомментировал своё положение в национальной команде. Самый ценный игрок плей-офф Континентальной хоккейной лиги отправился на чемпионат мира в статусе третьего номера.

«Очень интересно посмотреть на лучших игроков со всей планеты. Хочется, конечно, сыграть против них, проверить себя, но я прекрасно понимаю, что для этого надо выдержать конкуренцию с Андреем Василевским и Александром Георгиевым.

Каково это быть лучшим в КХЛ, но лишь третьим в сборной? Ох, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Обидно, конечно. Но худшее, что я могу сделать, так это поддаться такому настроению, запереться в номере, ходить жаловаться. Зачем? Для чего это делать? Я вообще пришёл к выводу, что все чувства лучше прятать от людей.

Есть и ещё один момент. Мы на чемпионате мира по хоккею. А если с кем-то что-то случится? Я должен быть готов в любую минуту занять место в воротах. Прекрасно осознаю, что и на меня в этом смысле рассчитывают. Потому и дальше буду работать, стараться и ждать своего шанса», — цитирует Сорокина официальный сайт КХЛ.