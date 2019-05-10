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Евгений Дадонов забил первый гол сборной России по хоккею на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Евгений Дадонов забил первый гол сборной России по хоккею на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России открыла счёт в первом периоде стартового матча чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Наша команда играет с соперниками из Норвегии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

Отличился Евгений Дадонов при игре в большинстве. Евгений Малкин ушёл за ворота, выдержал паузу и отдал на пятак, а Дадонов в касание поразил цель.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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