Сборная России, которую вы ждали! LIVE первого матча наших на ЧМ

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское

06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Норвегии. Никакого шапкозакидательского настроения у нашей команды нет, что не может не радовать.

Известны сочетания звеньев сборной России на первой тренировке в Словакии

Накануне россияне посетили Мемориал павшим воинам в Братиславе, после чего провели тренировку. Покинул расположение сборной России защитник Богдан Киселевич, в сборной рассчитывают на Владислава Гаврикова и Никиту Задорова. Пока неясно, кто ещё покинет национальную команду. Помимо Киселевича это будет ещё один защитник. К слову, не принял участия в тренировке команды старший тренер Алексей Жамнов. Он приболел, но к матчу должен восстановиться.

«А кто его не хочет?». Чехи волнуются, что Россия заберёт золото ЧМ Каким будет состав на первый матч, кто играет в спецбригадах, почему отцепили Киселевича – в репортаже с тренировки сборной России.

Норвежцы, кстати, тренировались сразу после россиян и были настроены довольно решительно. Что ж, посмотрим, как наша команда будет выглядеть в первой встрече турнира, победа в которой важна в психологическом плане. Соперники не будут прощать ошибок.