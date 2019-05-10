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Россия — Норвегия, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия — Норвегия, онлайн-трансляция
«Чемпионат»
Фото: fhr.ru
Сборная России, которую вы ждали! LIVE первого матча наших на ЧМ
Команда Ильи Воробьёва начинает борьбу за золотые медали турнира в Братиславе.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское

06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Норвегии. Никакого шапкозакидательского настроения у нашей команды нет, что не может не радовать.

Известны сочетания звеньев сборной России на первой тренировке в Словакии

Накануне россияне посетили Мемориал павшим воинам в Братиславе, после чего провели тренировку. Покинул расположение сборной России защитник Богдан Киселевич, в сборной рассчитывают на Владислава Гаврикова и Никиту Задорова. Пока неясно, кто ещё покинет национальную команду. Помимо Киселевича это будет ещё один защитник. К слову, не принял участия в тренировке команды старший тренер Алексей Жамнов. Он приболел, но к матчу должен восстановиться.

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Каким будет состав на первый матч, кто играет в спецбригадах, почему отцепили Киселевича – в репортаже с тренировки сборной России.

Норвежцы, кстати, тренировались сразу после россиян и были настроены довольно решительно. Что ж, посмотрим, как наша команда будет выглядеть в первой встрече турнира, победа в которой важна в психологическом плане. Соперники не будут прощать ошибок.

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