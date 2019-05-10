Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сборная Германии рассчитывает на положительное решение Грубауэра по ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная Германии рассчитывает на положительное решение Грубауэра по ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр может принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Германии, заявил спортивный директор национальной федерации хоккея Стефан Шайднагель.

«Вчера у меня состоялся телефонный разговор с Грубаэуром. Сегодня у него будет медосмотр, по итогам которого всё станет окончательно ясно», — заявил Шайднагель. В немецких СМИ отмечается, что ранее Грубауэр обещал приехать в расположении национальной команды.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Какое усиление из НХЛ получат сборные на ЧМ? Реальные варианты
Из числа игроков, которые не попали в розыгрыш Кубка Стэнли.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент