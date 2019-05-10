Сборная Германии рассчитывает на положительное решение Грубауэра по ЧМ-2019

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр может принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Германии, заявил спортивный директор национальной федерации хоккея Стефан Шайднагель.

«Вчера у меня состоялся телефонный разговор с Грубаэуром. Сегодня у него будет медосмотр, по итогам которого всё станет окончательно ясно», — заявил Шайднагель. В немецких СМИ отмечается, что ранее Грубауэр обещал приехать в расположении национальной команды.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).