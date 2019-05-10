Путин забросил рекордные для себя 10 шайб за «Легенд хоккея» в Сочи

Президент России Владимир Путин забросил рекордные десять шайб в гала-матче восьмого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который проходит в Сочи. С его помощью команда «Легенды хоккея» победила Сборную Ночной лиги со счетом 14:7.



Вторым по результативности игроком «Легенд» стал министр обороны России Сергей Шойгу, забивший три гола.



Перед началом гала-матча Путин и председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги вручили кубок Крутова екатеринбургской команде «СКОН-Урал», забравшей победу в финале главного дивизиона фестиваля у «Запада России» из Калининграда.

Напомним, в прошлом году Путин в аналогичном гала-матче забросил пять шайб – его команда победила со счётом 12:7.