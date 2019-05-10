Швеция прервала 17-матчевую победную серию на чемпионатах мира

Сборная Чехии встречалась с командой Швеции в матче группового раунда чемпионата мира, который прошёл в Братиславе (Словакия). Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.



Скандинавская сборная прервала победную серию из 17 матчей. Она выиграла семь матчей подряд на ЧМ-2017 и все 10 игр на прошлогоднем турнире. В последний раз шведы проигрывали на чемпионате мира 8 мая 2017 года (в матче с США, со счётом 3:4).

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).