Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Швеция прервала 17-матчевую победную серию на чемпионатах мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Швеция прервала 17-матчевую победную серию на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии встречалась с командой Швеции в матче группового раунда чемпионата мира, который прошёл в Братиславе (Словакия). Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.

Скандинавская сборная прервала победную серию из 17 матчей. Она выиграла семь матчей подряд на ЧМ-2017 и все 10 игр на прошлогоднем турнире. В последний раз шведы проигрывали на чемпионате мира 8 мая 2017 года (в матче с США, со счётом 3:4).

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент