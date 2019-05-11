Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией на ЧМ-2019

Основным голкипером сборной России на матч чемпионата мира с командой Австрии будет Александр Георгиев, сказал главный тренер команды Илья Воробьёв. Напомним, в матче с командой Норвегии ворота сборной России защищал Андрей Василевский. Игра состоится завтра, 12 мая, начало — в 13:15 мск.



«Георгиев сыграет в матче с Австрией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В нынешнем сезоне 23-летний Георгиев провёл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и одержал 14 побед. Александр отражал 91,4% бросков и пропускал 2,91 шайбы за игру. Клуб из Нью-Йорка не сумел попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею