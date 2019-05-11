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Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Основным голкипером сборной России на матч чемпионата мира с командой Австрии будет Александр Георгиев, сказал главный тренер команды Илья Воробьёв. Напомним, в матче с командой Норвегии ворота сборной России защищал Андрей Василевский. Игра состоится завтра, 12 мая, начало — в 13:15 мск.

«Георгиев сыграет в матче с Австрией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В нынешнем сезоне 23-летний Георгиев провёл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и одержал 14 побед. Александр отражал 91,4% бросков и пропускал 2,91 шайбы за игру. Клуб из Нью-Йорка не сумел попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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