Видгоф: Кручинин решил вернуться в «Трактор» в связи со сменой руководства

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал возвращение в челябинскую команду нападающего Алексея Кручинина.



«Рады вернуть Алексея Кручинина в нашу команду. За время игры за «Трактор» он проявил себя с самой лучшей стороны, стал для болельщиков своим, родным. В связи со сменой руководства и новыми задачами клуба Алексей принял решение вернуться в Челябинск. В новом сезоне видим его одним из лидеров атаки, уверены, у него всё получится», — приводит слова функционера официальный сайт клуба.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Кручинин принял участие в 38 матчах и записал в актив 12 (5+7) баллов при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафного времени. В трёх матчах розыгрыша Кубка Гагарина нападающий отдал один голевой пас.