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Сборная Латвии стартовала на ЧМ-2019 с победы в игре с Австрией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Латвии стартовала на ЧМ-2019 с победы в игре с Австрией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Латвии встречалась с Австрией в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею 2019 года. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Австрийская сборная открыла счёт на 15-й минуте стараниями Михаэля Раффля, отличившегося в меньшинстве. Впрочем, латвийская команда сумела реализовать большинство благодаря точному броску Рудольфа Балцерса. На первых секундах третьего периода подопечные Хартли вышли вперёд после того, как Лаурис Дарзиньш отличился в формате «5 на 4». Чуть позже Родриго Аболс укрепил преимущество номинальных хозяев, а затем Гинтс Мейя забросил четвёртую шайбу в ворота Австрии. Рафаэль Хербургер сократил отставание, реализовав большинство, на что латвийцы ответили голом Рональда Кениньша.

Завтра, 12 мая, сборная Австрии проведёт матч с командой России.

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Латвия
5 : 2
1:1, 0:0, 4:1
Австрия
0:1 – Раффль (Паллестранг, Хербургер) – 14:39 (4x5), 1:1 – Балцерс (Дарзиньш, Фрейбергс) – 15:21 (5x4), 2:1 – Дарзиньш (Балцерс, Блюгерс) – 40:23 (5x4), 3:1 – Аболс (Балцерс) – 44:20 (5x5), 4:1 – Мейя (Цибульскис, Блюгерс) – 47:16 (5x5), 4:2 – Хербургер (Хофер, Цвергер) – 55:44 (5x4), 5:2 – Кениньш (Балцерс) – 56:00 (5x5)
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