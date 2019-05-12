Ржига: Ягра заявлять на матч с Россией не будем

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча с Норвегией (7:2) на чемпионате мира.

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«Это со стороны кажется, что матч с Норвегией получился лёгким. В некоторых моментах соперник играл агрессивно, немного провоцировал. Но мы выиграли и довольны результатом. Не думаю, что матч с Россией станет для нас самым важным. Каждый матч по-своему важен.



Конечно, с Россией у нас всегда борьба. Начинаем готовиться к этой игре. Посмотрим, как соперник сыграет завтра. Разберём матч, который мы с ними провели на этапе Евротура в Брно. Если будем выполнять задачу, как в игре со шведами, то может победить».



Легендарный чешский форвард Яромир Ягр посетил матч, вручал приз лучшему хоккеисту, а после игры зашёл в раздевалку чешской сборной.



«Приход в раздевалку Яромира Ягра после игры с Норвегией? Когда такой человек приходит в раздевалку, это всегда здорово. На матч с Россией его заявлять не будем (смеётся)», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.