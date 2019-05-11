Яромир Ягр присутствует на матче Норвегия — Чехия

Легендарный форвард Яромир Ягр посетил матч группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею с участием сборных Норвегии и Чехии.



После двух периодов подопечные Милоша Ржиги обыгрывают соперника со счётом 5:1. В составе чехов по две шайбы забросили Филип Гронек и Михаэль Фролик, ещё один гол на счету Михала Ржепика.



Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

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