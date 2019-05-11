Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Яромир Ягр присутствует на матче Норвегия — Чехия

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Яромир Ягр присутствует на матче Норвегия — Чехия
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Легендарный форвард Яромир Ягр посетил матч группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею с участием сборных Норвегии и Чехии.

После двух периодов подопечные Милоша Ржиги обыгрывают соперника со счётом 5:1. В составе чехов по две шайбы забросили Филип Гронек и Михаэль Фролик, ещё один гол на счету Михала Ржепика.

Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

Яромир Ягр эмоционально отреагировал на победу Чехии, пошутив над Враной

Посмотреть фото можно в «твиттере» ИИХФ.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент