Нюквист — о голе Майера: у нас в Швеции вспоминают про Петера Форсберга

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Густав Нюквист прокомментировал победу в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (6:3, 1-0).

«У них мощная команда, так что логично было ожидать силового давления. Но мы уже проходили в первом раунде против «Вегаса», поэтому тоже можем дать отпор в этом смысле. Глубина состава – это наше преимущество. Неслучайно тренеры регулярно используют все четыре звена. У лидеров сохраняется больше сил, и, возможно, именно это помогло нам сегодня.



Гол Майера? Когда забиваются такие голы, у нас в Швеции все вспоминают Петера Форсберга. Это был его коронный приём. При этом Майеру требовалось не только обыграть вратаря, но и перед этим обойти защитника, что усложняет задачу вдвое. Очень впечатляющий гол», – цитирует Нюквиста официальный сайт НХЛ.

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