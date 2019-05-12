Овечкин: хорошо, что забивает другая спецбригада большинства

Нападающий сборной России Александр Овечкин прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Австрии (5:0).

«Не задевает ли меня ситуация с большинством? Наоборот, хорошо. Пускай забивают, чувствуют. Не важно, кто забил, кто отдал. Важен результат.

Перестановки в звене? Да нормальные ощущения. Сегодня чувствовали себя намного лучше, чем в прошлой игре. Завтра всё будет по-другому. Тренерский штаб смотрит, все вопросы к ним. Барабанов и Капризов — техничные и быстрые хоккеисты. Для нас самое главное – найти оптимальные сочетания перед главными играми», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.